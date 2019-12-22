18歲的曼聯青訓球員Mason Greenwood表現也漸見信心。（達志影像）

【英超足球】曼聯@沃特福德 12/22(日)22:00 ElevenSports 賽事編號515

目前處積分榜末的沃特福德剛剛上一仗被利物浦2:0擊敗，而剛上任的總教練尼格爾.皮爾遜仍需要時間去調整球隊。曼聯在索爾斯克亞於保羅普格巴受傷之下作出調整後已開始慢慢穩定下來，一眾年青球員的表現也漸見信心，所以本場比賽作客的紅魔鬼勝算也較高。

沃特福德最主要的防守對象必定會是目前狀態火紅的拉西福德，而在這情況之下另一位前鋒小將MasonGreenwood應該會有更多空間進攻，該名只有18歲的曼聯青訓產品本賽季已經打進6球。曼聯最近保持6場聯賽不敗，而最近5次與沃特福德交手，也全部獲勝，在沃特福德仍未尋回勇態前曼聯應該會再勝一場。

德利阿里狀態回復表現令人驚喜。（達志影像）

【英超足球】切爾西@托特納姆熱刺 12/23(一)00:30 ElevenSports 賽事編號516

切爾西本賽季在蘭帕德的帶領下在9月底到11月初取得聯賽6連勝後，最近4星期的狀態明顯下降，聯賽已3連敗。表現落差大是青春班底常會遇到的問題，蘭帕德需要解決後防集中力不夠的毛病才可以在本賽季取得更好的排名。

相反穆里尼奧在擔任熱刺主帥後在短時間內就令球隊狀態回復至應有水準，一眾球員也已經融匯了穆帥的戰術體系，孫興慜與哈利肯恩繼續保持高水準表現，令人意外的是德利阿里迅速回復狀態，表現半若兩人。這一條攻擊組合線已經重現上一季的進球效率，將會對熱刺能否爭取前四的關鍵因素。

本場倫敦德比戰的另一個焦點，就是穆里尼奧和蘭帕德的師徒對戰，蘭帕德於切爾西球員時代最輝煌的戰積就是由穆里尼奧一手打造，相信賽前賽後都會是倫敦市的熱門話題。熱刺上一賽季2次主場對上切爾西也取得勝仗，本場比賽相信穆里尼奧也可以協助球隊再取得勝利。

(中時電子報)