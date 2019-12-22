對上進、但家中貧苦的學生來說，求學是一件難求可貴的是，就有一名女網友在《Dcard》發文指出

爸媽年輕不懂事，因為「貪玩」生下她，自己從小就是爺爺奶奶辛苦賣水果養大，也因家裡沒有錢提供學費，為了能考上國立大學，就出賣肉體給家教老師，換取授課，讓她覺得自己好賤。

（圖／翻攝自Dcard）

這名女網友表示，自己國中時比較叛逆，不愛唸書又與問題學生來往，會考時勉強考上一間國立高職，高二時換了一位班導，開始愛上英文，不過因為離譜太久的關係，統測只能考到一間私立科大的應英系。

她還說說，因為沒有錢上補習班準備轉學考，自己只能找資料，某日透過匿名交友認識一位外文系男子，對方答應教她專業科目、英文作文及文法，自己則以「身體」代替學費，只要對方想要的時候就跟對方上床，平均下來一個月大約會發生10多次的性行為。

「自己真的沒有錢唸書，連課本都是學長姐好心送她的，努力都是為了能夠考上國立大學外文系，想不到向老師詢問卻得到「妳想考國立大學？」的嘲諷回應，讓她突然很後悔，覺得自己很噁心，忍不住說「我好賤」。

有人看完發文表示願意提供經濟幫助，讓原PO感動的說：「我什麼都沒有，沒有認識什麼厲，連能夠回報的錢也沒有，真的很謝謝你們。」

(中時電子報)