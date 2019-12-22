雖然歐盟近期對大陸質疑的態度加深，但新任歐盟委員會主席米歇爾表示，歐洲個領導人確實愈來愈擔心美陸之間不斷升級的經濟與地緣政治緊張局勢，但不會讓川普政府決定歐陸關係。

美媒《華爾街郵報》報導指出，近幾個月歐盟官員提到大陸的語氣較為警惕，如今年3月首次在聲明中指出，在經貿與科技領域將視大陸為「競爭對手」，加上面臨川普政府施壓，要求歐盟拒絕大陸電信巨擘華為5G建設投資，以及在南海對大陸採取強硬回應；而北約公報中，也首次提到大陸，並指出北京日益增長的影響力所造成的挑戰，「北約需要作為一個同盟共同應對」，種種跡象顯示歐洲各國對北京影響力加深逐漸感到憂慮。

不過，12月初剛上任的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐洲過去的行動缺乏重心，雖然歐洲將繼續與華盛頓討論對陸立場，但不會由美國決定歐盟與大陸的關係，明年初遊說歐盟各國領導人對北京方面採取更加一致的立場。

米歇爾表示，歐盟在與美國的合作中並不是較弱的一方，這意味著歐盟能與美國進行強有力的對話，強調「我們有自己的議程，也有自己的利益」。

曾任比利時首相的米歇爾表示，歐盟與大陸計畫明年舉行兩場峰會，他希望歐陸能在峰會上就貿易與投資協商迅速取得進展，雙方也應就氣候變遷應對達成一致，他並強調「明年將是歐盟與大陸的關鍵時刻」。

報導指出，歐盟領導人長期以來一直希望歐盟成為地緣政治中的主導力量，與華府、莫斯科和北京平起平坐。雖然歐盟的經濟實力很強，對外國提供援助，而且作為一個巨大市場很有吸引力，但由於歐盟內部對於外交政策存在分歧，軍費支出溫和，且歐洲依賴美國的安全保護，因此在國際事務中常常被邊緣化。

不過，在川普奉行美國優先政策之下，大陸和俄羅斯顯示有意部署硬實力，歐盟加強地緣政治自主性和共同軍事實力的壓力越來越大。

(中時電子報)