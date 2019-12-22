「香草CP」香蕉哥哥、草莓姐姐。(本報系資料照)

「兒童台天王」香蕉哥哥(林掄元)與草莓姐姐這對「香草CP」結婚1年多，昨(21日)深夜在臉書宣布好消息，香蕉哥哥曬出一家三口幸福全家福照，含淚宣布升格當爸，開心表示這是全世界最棒的聖誕禮物了！

香蕉哥哥與小11歲草莓姐姐低調交往3年多，去年宣布結婚，成為YOYO家族第1對哥哥姊姊「聯姻」的夫妻檔，消息一出引爆粉絲踴躍祝福。香蕉哥哥早前接受《中時》訪問，也透露兩人雖相差11歲卻完全無代溝，他個性有時像小孩，她反而比他成熟，性格很互補。交往後，兩人低調到從沒在大街上手牽手，只有出國度假才放閃，「因為不想帶給工作人員困擾」。

香蕉哥哥昨晚更在臉書PO出一家三口全家福照，宣布兒子「小新」出生，讓他含淚寫下以下這段話，「謝謝大家的祝福，我們真的好開心，這是全世界最棒的聖誕禮物了。」更透露這感覺太奇妙，讓夫婦倆眼眶都濕了。

(中時電子報)