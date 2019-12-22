新聞龍捲風

挺韓大遊行21日登場，整個活動就像造勢，凍蒜聲此起彼落。隊伍下午從北高雄凹子底公園集結出發後，空拍畫面驚見整條道路變成「紅海」，網友激動說：「路邊都是人，簡直看不到盡頭。震撼！」

根據中天政論節目《新聞龍捲風》報導，韓營主辦「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」，下午1時11分出發，經過北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路，全線3公里多的路線，主辦單位宣稱遊行人數逾35萬。

網友紛紛留言說，「旗海飄揚，就像一條紅海一樣，台灣加油，向世界邁進，中華民國萬歲，萬萬歲！」、「真的太誇張了，我在現場，韓市長講完話了，人還在走，說沒人的問兩旁商家最清楚了。」、「我在現場，光從高鐵下來坐捷運去現場才3站，我搞了1個小時。」、「韓國瑜得票率會有700萬出頭、立委70至73席。蔡550萬上下、宋70萬左右。韓會大赢140至150萬，明年大家拭目以待。」

(中時電子報)