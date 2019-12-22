宏都拉斯監獄官員今天表示，北部港市特拉（Tela）一座監獄昨晚爆發暴力衝突，造成至少18名囚犯喪命和16人受傷。

國家監獄機構（National Penitentiary Institute）表示，17名囚犯在監獄內死亡，另一人於醫院傷重不治。當地媒體報導稱，這起騷亂是幫派暴力火拼。

目前仍不清楚到底是什麼原因引發特拉監獄內亂鬥，特拉位於宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）北方約200公里處。

監獄發言人艾吉拉（Digna Aguilar）表示，擔心淪為受害人的當局，小心翼翼進入那個地區，因為多名囚犯持有槍枝，這也拖慢了調查作業。

宏都拉斯武裝部隊表示，已從囚犯手中查扣5把9公厘口徑槍枝和子彈。

監獄官員原先通報稱僅3人喪命，但死亡人數迅速攀升。官方今天發布聲明，公布14名死者和15名傷者的姓名。

鑑識人員把屍體裝入塑膠袋運往北部工商大城汕埠（San Pedro Sula）停屍間準備解剖。在現場的法新社記者目睹，悲傷的家屬抵達當地認屍。

(中央社)