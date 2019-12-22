罷韓大遊行主辦單位喊出50萬人參與遊行，但是《中央社》所發布的一張位於高雄市五福三路遊行路標集中的照片，引起網友好奇。網友認為，此張照片是用長焦鏡頭造成空間壓縮。國民黨台北市議員游淑慧卻質疑，新聞照片為什麼要用「空間壓縮」呢？！

針對《中央社》發布的新聞照片，游淑慧在臉書質疑說，其中道路狀況和路標，感覺怪怪的，不知該怎麼形容，好像把道路的長度壓縮。游淑慧把google map的街景服務圖和該張照片作對比，指出《中央社》照片所顯示的道路狀況似乎不太可能，這麼密集的間距，好像「路口」都不見了，路標不一樣，比例也不一樣，很怪吧！？

游淑慧PO網請問高雄的朋友，真正的五福三路實景到底是長怎樣？網友回應指出，那是長鏡頭調出來的效果，看起來就會很集中，雖不光明，但也沒有造假；不過也有網友質疑，長鏡頭當然可以壓縮空間，但是人的比例不對，不可能像照片這樣填滿一段路口。

(中時電子報)