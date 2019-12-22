敘利亞總統巴夏爾．阿塞德政府軍在俄羅斯支持下，對西北部伊德利布省加強轟炸，據報過去5天有至少8萬人逃往土耳其邊境。寒冬將至，一場迫在眉睫新人道危機隱然浮現。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）20日曾警告，伊德利布省（Idlib）南部出現一波北逃難民潮。UNOCHA指出：「伊德利布省南部自從16日起遭到加強空襲和砲擊，據報有數以萬計平民從伊德利布省南部的馬瑞特努曼鎮（Maarat al Numan）地區向北逃去。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，聯合國觀察員20日曾表示，持續不斷的致命性砲擊已導致伊德利布省過去24小時內有至少1萬8000人被迫流離失所。繼19日有至少19位平民喪生後，死亡人數於20日據報再增加至少7人。

另據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述敘利亞非政府組織應變協調團隊（Response Coordination Group）主任哈拉吉（ Mohammad Halaj）20日指出，在敘利亞政府軍加強攻擊下，逃到土、敘邊境敘利亞一側的敘利亞人於過去5天內多達至少8萬人。

逃到土、敘邊界的難民總數目前累計已經來到約100萬人。

土耳其和俄羅斯於去年9月同意在伊德利布省建立緩和衝突地帶。但是從那時候以來，當地已有逾1300位敘利亞平民命喪巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍攻擊 。

馬瑞特努曼鎮居民指出，政府軍鎖定醫院、巿場和住家進行無差別攻擊。目擊者表示，就連躲避攻擊而流離失所的民眾也遭到鎖定成為攻擊對象。

半島電視台報導，數以百計伊德利布群眾20日走上街頭，譴責國際社會漠視他們所受苦難，要求轟炸行動立即停止。在距土耳其邊界僅數公里的薩瑪達鎮（Sarmada），武裝團體沙姆解放組織（HTS）設置路障阻止抗議民眾朝邊界行進；土耳其安全部隊則增派兵力不讓他們跨境。

伊德利布省估有200萬到300萬人居住其間，其中逾半是來自敘利亞其他地區的難民，他們在毗鄰土耳其邊境地區紮營度日。因伊德利布省遭到加強轟炸，許多流離失所民眾這個冬季恐將饑寒交迫。

由於土、敘邊境營地已經無法負荷更多難民，最近才被迫顛沛流離的民眾只能住在淹水的臨時營地，但那些地區幾乎無法取得援助。

由於嚴重短缺，當地燃料價格於過去兩個月已飆漲達兩倍，慈善機構和醫院都難以因應此一危機。而燃料價格上漲又推升糧食和運輸價格，連帶使得伊德利布省的醫療服務面臨威脅。

就在當地情勢迅速惡化之際，聯合國安全理事會延續對敘利亞跨邊界援助的決議，20日又遭到俄羅斯和中國否決，使情況雪上加霜。

現行對土耳其、伊拉克和約旦的4個邊界關卡為期一年的援助授權，將於2020年1月10日到期。根據16日公布的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對安理會報告指出：「在本來已經實施跨境援助的地區，對於需要幫助的人，聯合國沒有替代方法可以加以援助。」

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，敘利亞西北和東北部的人道形勢「非常駭人」，並強調此一跨境援助行動無以為繼的結果，「將導致情勢明顯變糟」。

此外，敘利亞國營電視台報導，幾乎與此同時，敘利亞中部由政府經營的3處石油和天然氣設施，於20日遭到據信是無人機攻擊。鎖定荷姆斯（Homs）煉油廠和位在同省其他地區兩座天然氣設施進行的攻擊，迄無團體聲稱犯案。荷姆斯煉油廠是敘利亞境內兩座煉油廠之一。

敘利亞石油部指出，有數個生產單位受損，維修隊正在致力儘快恢復生產。

敘利亞政府掌控區燃料長期短缺，這一方面是因為西方制裁導致石油無法進口，同時，位在東部的最大油氣田目前仍掌控在庫德族勢力手中。（編輯：劉學源）1081222

(中央社)