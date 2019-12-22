獨行俠超級戰將東契奇(Luka Doncic)即將成為喬丹品牌的代言人了，他本季的表現被多次拿來和麥可喬丹(Michael Jordan)相比，還超越喬丹創下的20-5-5連續場次紀錄。現在喬丹想到一個收服東契奇的最好方法，就是讓他幫自己賺錢！

美媒The Athletic報導，喬丹品牌準備要以複數年肥約簽下東契奇，這在喬丹品牌比較少見。喬丹品牌憑藉「教主」喬丹的威名原本就可以躺著賺，現在他們調整策略，開始培養自己的年輕球員，狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)就早早被喬丹「收編」。

東契奇在西班牙打球時與Nike簽過合約，旅美首季之後合約到期。Nike合作的籃球明星實在太多了，包括詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，因此威廉森、東契奇這兩個未戰先成名的新秀就跑到喬丹品牌去了。今後「東契奇追上喬丹」的話題非但不會讓喬丹介意，反而有可能愈炒愈熱。

(中時電子報)