土耳其與聯合國承認的利比亞全國團結政府上個月簽署的安全與軍事協議於21日獲土耳其國會通過，可能為安卡拉軍援的黎波里舖路。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於11月27日在伊斯坦堡與利比亞全國團結政府（GNA）總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）見面，雙方簽署兩項協議，其中包括「安全與軍事合作諒解備忘錄」。艾爾段於10日說：「如果利比亞要求，我們可能依照雙方簽署的軍事協議派出軍隊。」

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）21日指出，與利比亞的協議具歷史意義，針對可能對利比亞部署軍隊一事，安卡拉準備好予以評估。

利比亞自2014年以來分裂成敵對的西部和東部政權，其中西北部的黎波里是GNA所在地，自封利比亞國民軍（LNA）的哈夫塔（Khalifa Haftar）則支持另一個位於東部的政府。

儘管聯合國對利比亞實施武器禁運，根據上個月的報導，聯合國專家指出，安卡拉已經對利比亞供應軍事支援。

GNA於19日批准上述安全與軍事協議後，安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其國會21日以269對125票通過此一協議。

哈夫塔的部隊4月發起軍事行動直搗首都，但未能攻破GNA防線，土耳其支持的GNA已力抗數月。哈夫塔上週表示，奪下的黎波里的「決定性戰役」迫在眉睫。

除埃及和阿拉伯聯合大公國之外，哈夫塔最近獲俄羅斯僱傭兵支持。艾爾段於20日表示，俄羅斯支持的僱傭兵幫助哈夫塔部隊，土耳其對此不可以默不作聲。

與此同時，俄羅斯則對土耳其可能出兵利比亞非常憂心，表示上述安全與軍事協議令莫斯科疑竇叢生。克里姆林宮日前表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下個月在土耳其與艾爾段會談時，將就土耳其可能派兵利比亞一事會商。

連接土耳其和俄羅斯的天然氣管線「土耳其溪管線」（TurkStream）計畫明年1月8日在伊斯坦堡舉行揭幕儀式，蒲亭預定出席。

(中央社)