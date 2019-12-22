昨（21）日挺韓大遊行圓滿落幕，35萬人上街力挺國民黨總統候選人韓國瑜，人海滿滿、旗海飄揚，讓韓國瑜相當感動，而大家的支持，也給了他一劑強心針。

1221挺韓大遊行。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜晚間在臉書表示，「又一次的國旗海，在午後的豔陽裡飄揚。」所有人齊聚港都，以歡樂的心情，一起慶祝高雄變得更閃耀，人海旗海，這些畫面將在他腦海重播、給他力量，讓他相信，有這麼多熱呼呼的民心認同他的中心思想。

年輕朋友帶長輩、父母帶小孩，看著他們紛紛為對方貼上中華民國的紋身貼紙，和國旗相互輝映，韓國瑜知道，這不是一張簡單的貼紙，而是所有人決心要一起為中華民國未來奮鬥的誓言。

無論為了什麼走上街頭，韓國瑜都樂見這樣的活動發生，他說，這代表台灣是一個鼓勵自由思想、開放合法集會的國家，也是他願用盡一生去守護的價值，希望民主價值不要被特定人士綁架，人民從來沒有「對不起」誰，只有政治工作者要日夜警惕自己不能辜負民心。

韓國瑜也提到，每次在大型活動中，辛苦的莫過於軍警消防人員、大眾運輸工作人員、記者媒體朋友，以及所有工作人員，其中最辛苦的更是不辭千里前來的民眾們，「你們的情誼值千金，我都收到了！」

最後，韓國瑜呼籲，希望看見一場乾淨的選舉，不要假訊息、帶風向、抹黑抹紅抹黃的網軍，只需端出為了中華民國未來著想的實在政策，來一場君子之爭，參加遊行的朋友，也給他一劑強心針，明白自己的堅持是對的，「明年2020，也請各位陪我一起翻轉臺灣，一起為下一代打開一條大路、一起擦亮中華民國的招牌在國際上昂首闊步！」

(中時電子報)