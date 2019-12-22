位於太平洋海面上的熱帶性低氣壓，氣象局指出，今天有機會升格成颱風。氣象專家吳德榮表示，各國模擬路徑出爐，預測未來熱帶系統會進入南海，其中美國模式的路徑距離台灣較近，周五(12/27)外圍水氣變多，對台灣影響較大、降雨亦較多。
氣象局指出，第 35 號熱帶性低氣壓有機會在今天變強成今年第29號颱風「巴逢」，預估周二、周三(12/24、25)到菲律賓，在這之前對台灣沒有影響，之後進入南海可能會有一些水氣，周四、周五(12/26、27)相對接近台灣，但仍距離1000公里以上，不一定有水氣上來；目前預報周六南方雲系北移，北部、東半部和中南部山區有雨。
吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，各國模式皆模擬熱帶系統未來會通過菲律賓進入南海，歐洲模式的路徑距離台灣較遠，其外圍的水氣大約周六開始對台灣產生影響；美國模式的路徑距離台灣較近，其外圍的水氣大約周五即已開始，對台灣產生的影響較大，降雨亦較多。但模式末期的模擬還會不斷調整，需要持續觀察。
(中時電子報)
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