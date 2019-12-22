挺韓、罷韓大遊行21日同時登場，Wecare高雄等團體在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。挺韓方稱參與人數超過35萬人；罷韓方則聲稱遊行共有50萬人。有評論認為，無論誰人比較多，「韓國瑜早已贏了一半」，並從兩點進行分析。

挺韓遊行會場昨吸引上百個攤販，民眾自備國旗衣、國旗飾物、小國旗加入遊行行列，隊伍出發後1個小時左右，腳程快的前導部隊已陸續抵達2.6公里外的終點站，但排在後面的人還擠在起點凹仔底公園，寸步難行，主辦單位在開場後即宣稱人數超過35萬人。在文化中心聚集的「1221Wecare台灣大遊行」罷韓活動宣稱因人潮眾多延後30分。由於結束時間比對手晚，發起人尹立在終點快結束前，聲稱遊行有50萬人，他說大家共同訴求就是希望韓國瑜趕快離開高雄。據《中評社》報導，韓國瑜能讓這麼多人跑來高雄市，已讓在地攤販、飯店發大財。

這兩場活動究竟誰輸誰贏？該評論認為韓國瑜已經贏一半。首先，由於兩岸關係急凍而受到影響的高雄在地出租車、飯店等，在昨天都已經發大財。該評論提及，一名計程車司機表示，光是昨天中午就跑了20趟，「且15趟是要去凹子底」。顯示依賴旅客收入的觀光、交通產業，恐對韓國瑜隱約有好感。

第二，該評論認為，高雄是綠營鐵票倉，韓國瑜一呼便有35萬人響應，代表韓國瑜即便是在綠營地盤，也能帶動韓粉，氣勢已經上高出綠營好幾節。

(中時電子報)