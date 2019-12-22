國民黨韓國瑜陣營昨在高雄舉辦挺韓大遊行宣布人數達35萬人，另一邊的罷韓大遊行也宣布人數達50萬人。但罷韓陣營卻在網上開嗆，挺韓人潮比罷韓少很多。對此，資深女星張倩就在臉書PO出一段挺韓遊行大紅潮影片，破解網路謠傳。

「1221WeCare台灣大遊行」主辦單位WECARE昨聲稱有50萬人。民進黨立委王定宇昨(21日)更在臉書聲稱罷韓大遊行完勝挺韓人潮，更嗆罷韓遊行大爆發，一定要趕走騙子韓國瑜。

對於挺韓大遊行遭開嗆人數少，出道多年的演藝女明星張倩昨(21日)在臉書PO出一段35秒的挺韓短片，影片中居高臨下的俯拍畫面可見，挺韓的紅龍人潮，綿延不絕！完全不見罷韓方所稱，沒人挺韓的情形。張倩也說這是「心動時刻」。

也有許多網友在他臉書留言，「挺韓的路寬是人家的2倍，而且我們沒有布條！」、「螞蟻雄兵！感動到起雞皮疙瘩！」，也有在場韓粉留言「主辦說35萬，但如果晚3小時宣布，一定有60萬超過罷韓場」、「這就是庶民力量的凝聚」、「一定要下架蔡英文，光復中華民國」。

張倩，本名「張莉莉」，最初藝名「張詩涵」，影視劇女演員。國立臺北藝術大學舞蹈系畢業，以廣告模特兒出道。曾參與演過台灣八點檔節目《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》、《甘味人生》。

(中時電子報)