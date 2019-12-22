警方對吳男汽車開26槍，才順利將他逮捕。（翻攝照片／林雅惠傳真）

高雄市鳥松澄清湖豪宅區凌晨傳出槍響！一名53歲吳姓男子開車行經鳥松區大埤路與環湖路口時，因違規右轉被巡邏員警發現，遭員警攔下盤查，但吳卻不理會，還加速衝撞警車，當場撞翻5輛警用機車，導致現場2名員警受傷，更波及路邊的1輛自小客車，之後員警朝吳的汽車開26槍制止，才順利將他逮捕，其酒駕值高達0.45毫克。

警方表示，吳姓男子22日凌晨1時50分開車行經鳥松區大埤路與環湖路口時，當時仁武分局大華派出所員警正在執行巡邏勤務，警方因發現吳男駕駛的自小客車違規右轉，就攔下他停車接受盤查，未料吳不僅未停車，還企圖加速倒車逃逸，導致5輛警用機車、及1輛民眾自小客車毀損，由於現場情況危及員警生命、裝備，警方於是對吳男汽車開26槍，才終於制止逮捕吳嫌。

員警對吳嫌進行酒測，酒測值竟高達0.45毫克，警方指出，吳供稱案發前在大樹區與朋友喝酒聚餐，沒想到開車要返回三民區住處途中，竟然遇到警方攔檢。

由於吳男衝撞警方導致員警2人手腳擦傷及背部拉傷、送醫治療後無大礙，吳姓嫌犯未受傷，警方訊後全案依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

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(中時 )