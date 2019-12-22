好萊塢金牌製片哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)，2年被上百位女性控訴遭性騷或性侵，其中不乏知名女星，現又有女星踢爆他淫魔惡行，淚憶遭到他侵犯2次，至今仍會做惡夢。

56歲英國女星蓮茜安東尼（Lysette Anthony），近日接受英國第4頻道節目專訪，自爆遭到哈維溫斯坦性侵，18歲時她被派去參加一個大型記者會，並被要求和當時還是記者的哈維吃晚餐，哈維滔滔不絕說想進入電影行業，因此兩人也變成朋友，之後他卻露出真面目，對蓮茜伸出狼爪。

某天早上，哈維跑去蓮茜家敲門，當時她只穿睡衣，想不到就被對方推倒強暴，「他又沉又肥，我試著推開他，但最後放棄抵抗」。之後兩人在坎城影展相遇，哈維又再一次侵犯她，蓮茜痛哭說，「他尾隨我，並把我推到我的房間裡強暴我。」

雖然遭到性侵，但蓮茜卻不敢舉報哈維，因為她擔心沒人相信她，「誰會相信，一個有抱負的女演員指控在業界呼風喚雨的高層」，而這件事也讓她留下陰影，到現在都還會做惡夢，「夢到一堆令人作嘔的白肉，和皮膚長滿像黑色火山的血腥膿包。」

(中時電子報)