這次跟金針菇要去拜訪阿圓新＆米鹿新家，順便開吃好市多美食，法式可麗餅真的好好吃，還有幾樣網路爆紅推薦 結果我們不愛的食物哈哈哈（個人觀感）。（林萱 Hey! Shiuan 授權轉載）

美式賣場好市多的必買清單越列越長，但真得每個產品都這樣神乎奇技？近日就有網紅在Youtube上發布影片分享，幾款必買商品的開箱文，發現真的是青菜蘿蔔各有人愛，有幾個產品網友曾力推，但他們吃過之後卻直喊，這真的不行啊！

最近Youtuber林萱發布影片分享，聯合3位網紅「金針菇、阿圓、米鹿」，一起開箱好市多幾款必買產品，其中有「法式香蕉可麗餅、法式檸檬乳酪可頌、壽司、烤雞、 葡萄柚杯子、提拉米蘇」等7款產品。

其中烤雞和壽司，不愧是必買清單得不敗神話，4個人一吃都狂讚，肉好嫩，真的很好吃！不過，有幾個產品讓4人直喊，母湯！第一個就是「法式檸檬乳酪可頌」看起來很厲害，吃起來太甜、很膩歪，讓他們搖頭直喊「這我不行！」；另一個是「葡萄柚杯子」果實超多、顏色很夢幻，但吃進去卻苦到爆，疑似是太健康；最後則是4人意見分歧的甜點「提拉米蘇」，阿圓覺得超好吃，其他3人則覺得一般般。

影片曝光後，網友也紛紛回應，「可頌要烤過才是極品」、「烤雞真的是必買，買過都回不去了」、「我都買希臘優格、雞肉沙拉、壽司跟餐包」、「葡萄柚杯子上次買是甜的耶」、「馬芬蛋糕讚讚啦」。

【本文獲得「林萱 Hey! Shiuan」授權轉載】

(中時電子報)