網友紛紛述說對該遊行的感動。（擷取自羅智強臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起的「南方崛起榮光再現、高雄週年慶大遊行」昨登場，吸引大批支持者前往力挺。台北市議員羅智強花了快二個小時，才走到「主遊行隊伍」，他興奮表示，根本走不到三步，就被熱情的支持者團團包圍，直喊「感受到大家比太陽還熾烈的熱情」。

挺韓、罷韓昨同時舉行，遊行人數均超過預期。韓競辦原先規畫韓親自走進隊伍，但國安局考量人潮爆滿，強烈建議他取消領走，因此韓直接到終點站微笑公園等候群眾。這場遊行吸引上百個攤販，參與民眾也寸步難行，主辦單位在開場後即宣稱人數超過35萬人。

羅智強也在臉書指出，感受到大家比太陽還熾烈的熱情。他說他花了快二個小時，才走到「主遊行隊伍」，因為根本走不到三步，就被熱情的支持者團團包圍。他也呼籲支持者繼續燃燒熱情到1月11日。

網友也紛紛表示「終於回到台中了！遊行過程中，各高樓上紛紛開窗響應了這場遊行，實屬讓人感動萬分、又十分喜悅」、「超可愛被高雄的夫婦帶走搭車，這就是高雄熱情」、「我有參加今天的遊行，場面讓人非常感動」、「熱呼呼的民心」、「有看直播，超感動的，可惜無法親自到場感受那種氣氛」。

(中時電子報)