昨（21）日挺韓、罷韓遊行比人氣，挺韓喊出現場湧進35萬人，罷韓則聲稱有50萬人走上街頭。不過，有網友指出，其實雙方人數不相上下，這樣看來，韓國瑜要輸給蔡英文30%根本不可能。

（圖／翻攝PTT）

PTT網友表示，從挺韓、罷韓人數來看，勢力不相上下，也很直接的說「韓國瑜輸給蔡英文30%根本不可能！」至於有名嘴說韓國瑜可能變老三，未來恐會變名嘴界的笑話，被酸好幾年。

從造勢來看，網友認為，比較像傳聞中的差距約在5%左右，猜測輸贏會在100萬票內。而有人總覺得，小英或是韓國瑜碾壓對手，他則認為是社群軟體演算法或制度關係，大家只能接觸到自己的同溫層。

該網友也分析，韓國瑜和蔡英文明顯是兩種極端價值對決，支持者的年齡層差異可能是台灣史上最極端的一次，所以加重只接觸到同溫層資訊的比例，接下來決勝關鍵可能會是政見發表會、辯論，或最後的造勢、抹黑。

(中時電子報)