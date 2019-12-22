勇士上季1年2300萬美元簽下前MVP三壘手唐納森(Josh Donaldson)，被視為最超值的合約。現在看來確實如此，唐納森今年保持健康並繳出37轟、94打點，身價一路漲到4年1億美元，而且盯上他的是雙城、國民這些強隊。

幫助國民奪冠的三壘手阮棟(Anthony Rendon)被天使高價簽走，唐納森成為自由市場最好的三壘手。雖然勇士也想簽回他，但是他們不想掏1億美元，道奇似乎也是看看而已。迫切需要唐納森的是國民，至少要填補阮棟留下的空缺。唐納森在藍鳥時期曾是美聯第一戰將(2015年MVP)，後來因傷所苦，淪落到只有1年合約。

雙城季後賽被洋基橫掃，季外沒有大動作但一直在花錢，先簽回主要的先發投手，然後1年275萬美元簽下34歲中繼投手克里帕(Tyler Clippard)，再用475萬美元留住中繼投手羅莫(Sergio Romo)。36歲的羅莫是今年從馬林魚買來的，季後賽被洋基敲了全壘打，但雙城仍需要他，還給他多一年球團選項。雙城也願意出1億美元買唐納森。

(中時電子報)