四川臥龍首次拍到亞洲黑熊哺乳畫面。（照片取自中新網）

四川臥龍國家級自然保護區管理局日前對外發布最新一組野外監測影像，首次記錄到亞洲黑熊哺乳的的畫面，整個過程充滿了溫馨。

據瞭解，位於保護區牛頭山海拔2100米左右的一台紅外觸發相機，共拍攝到20張圖片和10段視頻，前所未有地呈現了黑熊媽媽哺乳、照顧幼仔和幼仔鍛練爬樹等生態行為。影片中，9月一個午後，黑熊媽媽帶領著兩隻晃著小腦袋的熊仔來到樹下，尋覓著什麼。不一會小熊便靠近媽媽，仿佛說著「到開飯時間啦~」，就迫不及待地站著找奶喝。

看來熊孩子們都餓了，熊媽媽順勢坐在地上，環抱著兩個小仔認真地哺乳起來。它愜意地仰頭，享受這溫馨時刻時，露出了胸前標誌性的「月牙」白斑。它不時抬抓撫摸小熊的頭，或輕咬耳朵來，最後輪流舔舐起兩隻小仔來。3分鐘以後，媽媽似乎有些累了，起身繼續嗅添樹幹和草坪，而意猶未盡的小熊仔仍不願鬆口，追著媽媽要奶喝。整個哺乳過程持續約4分鐘。

(旺報 )