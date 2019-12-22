70歲林先生，因脊椎受傷住院，住院期間因發燒疑似感染，因此使用抗生素，在感染獲得控制後，卻又發生嚴重腹瀉的情形，經糞便檢驗及大腸鏡檢查，證實為困難梭狀桿菌感染併發偽膜性大腸炎，在經過二線抗生素治療，腹瀉問題仍然存在，並且多次因嚴重腹瀉導致虛脫而造成呼吸衰竭，多次住進加護病房並且需仰賴呼吸器維持呼吸功能。期間家屬還發現病人認知功能發生異常，搞不清時間與地點，家人驚恐一度以為林先生出現失智現象。

為了徹底解決病人的嚴重腹瀉問題，經亞東醫院跨團隊討論及詳細病情解釋後，決定由肝膽胃腸科陳冠至醫師為病人做「糞便微菌叢移植」。陳冠至醫師取用林先生女兒檢驗合格之糞便為病人進行手術，術後隔日，病友長達數月的腹瀉問題立即改善，並且認知功能也恢復正常，林先生的女兒直說「太神奇了！沒想到糞便微菌叢移植能一次解決父親兩個這麼嚴重的問題」。病人之後順利出院，直到目前仍無復發情形。

什麼樣的糞便才能用於移植呢？陳冠至醫師表示，捐贈者主要需符合特定條件，包括每天都正常排便、近3個月內沒有使用過抗生素，也沒有常規使用會引起受贈者過敏的藥物、無重大疾病如糖尿病、癌症、肝硬化等等，同時須通過血液、糞便檢驗無傳染疾病，才適合捐贈糞便。

合格糞便5條件

1.每天有正常大便排出

2.近3個月內無使用抗生素

3.臨床上無重大疾病者（如：糖尿病、癌症、肝硬化、心衰竭、腎衰竭或尿毒症等）

4.無常規使用會引起受贈者過敏的藥物

5.需通過血液及糞便檢驗證實沒有傳染疾病之虞。

延伸閱讀

(中時電子報)