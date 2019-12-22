本季放話不會進行負荷管理，也就是輪休的湖人「小皇帝」詹姆斯，如今終於即將首次缺陣了嗎？根據湖人總教練佛格22日透露，詹皇因為出現胸廓肌拉傷，無法參加球隊今日訓練，23日主場迎戰金塊的比賽，被列在出賽存疑(Doubtful)！

在湖人本季前29場例行賽全勤的詹姆斯，幫助湖人搶下24勝5敗、西區第2的優異戰績，不過最近才吞本季首次2連敗，佛格對於詹皇的傷情解釋是，詹皇在先前出戰溜馬就已受傷，隨後帶傷打完遭遇公鹿之戰，但這兩戰湖人全敗。

相較於快艇明星前鋒里歐納德動不動就因膝傷輪休，即將年滿35歲的詹姆斯，本季到現在還沒缺陣過，平均上場時間更接近35分鐘，場均25.8分、10.6助攻與7.5籃板，其中助攻更創單季生涯新高紀錄，目前也穩居聯盟助攻王寶座。

目前湖人不僅詹姆斯陷入傷痛危機，「一眉哥」安東尼戴維斯、庫茲馬兩大主力也因腳踝扭傷，明天也有可能無法出戰金塊，如此一來，湖人恐怕沒有足夠戰力躲過吞下本季首次3連敗，接下來就看詹皇與一眉哥是否仍會帶傷上陣了。

(中時 )