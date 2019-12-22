罷韓大遊行主辦單位WECARE昨晚宣布罷韓人數達50萬人。被外界質疑碰風居多，來了多少人可說是眾說紛紜。國民黨台北市議員王欣儀看不下去灌水灌很大，放了一張挺罷韓對比圖，更透露她拿到的資料顯示，「挺韓比罷韓多5倍，讓科學數字說話！」。

台北市議員王欣儀今(22日)在臉書PO文表示，根據統計資料，截至12/21下午4點多為止，位於挺韓大遊行出發集結點的凹子底捷運站，光是出站人數就多達14萬人！遠遠高於罷韓大遊行所在的文化中心站約2.7萬人的出站人數。相差了高達5倍之多！

王欣儀指出，唯一比較勉強能合理解釋的，就是罷韓的人多數是坐遊覽車動員去的！「就如同我們從台北搭高鐵要趕去集合點，因搭不了已擠爆的捷運，只好改搭計程車時，駕駛的大哥告訴我們實際載客經驗：會搭高鐵、捷運、計程車的，大部分都是挺韓的，罷韓方的多是坐遊覽車。否則按照罷韓方宣稱的50萬人，乘以5豈不是挺韓有250萬人？」

王欣儀也說，但還是得誇獎一下他們像變魔術障眼法般的超大超長布條騙術創意，不愧是厲害詐騙集團！布條底下根本沒人！如果不是紙包不住火，還真ㄧ不小心就會被騙！

她最後更痛斥，「罷韓完全是當綠軍側翼打手的選舉操作，還真當作高雄人長期被洗腦，好騙、好欺負習慣了？」。

(中時電子報)