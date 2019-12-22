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我前些日子 我想不明白 明明我跟她四月就談好，雖然一開始彼此都不理智，但後來我們兩個也是能笑談居然被渣男玩弄 殊不知幾個月後因為事情被爆料出來，當時的對話就被拿出來放大檢視 明明早就解開的誤會，如今變得很複雜。 但我自己思考了一陣子，如果我男友劈腿又講兩邊話呢？我絕對是無腦信男友的那方，我會原諒他，選擇相信他，我也會幫助他，儘管這樣做是錯的。 不過如今事情變成這樣 我相信大家都有自己的苦衷 我跟她都想往前進了，忘記這段荒唐的過去 這種事情沒必要一直留著給大眾揶揄，對誰都不好受 所以我也停了 把一些東西刪除不是為了心虛， 而是為了讓大家都不要被過去束縛 繼續工作、過好自己的日子、對身邊的人更好，才是自己該做的。 至於那個中間跑出來蹭版面的話唬爛瞎咖，自己的失敗不要一直怪在別人身上，你如果是完全清白冤枉的，你就不會被解約、團體也不會解散。 跌倒了就要再站起來，而不是一直坐在原地哭，況且有實力誰管你過去曾經做了什麼，你會落魄純粹只是因為你內容空洞、講話技巧有待加強而已。 事情都過了兩年還在丁守中，會信你的人我都當他們是韓粉。

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孫安佐和米砂鬧出約砲、墮胎等風波。(圖／本報系資料照)
孫安佐和米砂鬧出約砲、墮胎等風波。(圖／本報系資料照)

網紅米砂（Misa）日前和孫安佐牽扯出約砲、懷孕、墮胎等風波，雙方各說各話，讓外界霧裡看花，想不到時隔1個半月，米砂突然刪掉承認曾經墮胎影片，事後她也在IG解釋原因「不是為了心虛」。

米砂11月時上傳影片，以6點聲明認曾經墮胎，小孩的父親直指是孫安佐，不僅引起軒然大波，也讓孫安佐女友阿乃相當不滿，不過時隔1個半月，她卻突然刪掉影片，並在IG解釋「不是為了心虛，而是為了讓大家都不要被過去束縛」。

米砂感慨說，明明4月時就和阿乃解開誤會，結果幾個月後事情爆發出來，又導致狀況變得複雜，但她思考了一陣子，「如果我男友劈腿又講兩邊話呢？我絕對是無腦信男友的那方，我會原諒他，選擇相信他，我也會幫助他，儘管這樣做是錯的。」

所以她相信大家都有自己苦衷，「我跟她都想往前進了，忘記這段荒唐的過去」，認為這樣的事情沒必要留著給大眾揶揄，因此她決定停下並刪除影片，「繼續工作、過好自己的日子、對身邊的人更好，才是自己該做的。」

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(中時電子報)

#米砂 #孫安佐 #阿乃