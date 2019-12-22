原南京軍區副司令、解放軍退役中將王洪光昨天在北京一場座談會上表示，大陸若發起攻擊，分分鐘就可拿下東引島、東沙群島和澎湖列島，對台灣產生震懾作用。中華戰略學會研究員張競今天在臉書上發表一封公開信，反譏王洪光的發言如同當年叫囂「三月亡華」的日本軍閥，並且直指大陸政府一再重申「和平統一」，為何無法取信於台灣民眾？就是因為有人不斷喊打喊殺所致。

臉書原文如下：

昨日早上我人在高雄參加國政座談會，北京有朋友在參加環球時報座談會，將會場實況與發言傳來，聽說張亞中老師與共軍退將王洪光言語交鋒，聽到王洪光發言，我真是快笑掉大牙，實在忍不住寫下這個公開信。

致王洪光公開信：

首先請諒解我不以「將軍」銜稱，軍隊中需要鐵一般的將領，但不需要鐵一般腦袋的將領，以王先生發言如此外行水準，實在無法拿出同行敬意以軍銜相稱。

孫子兵法：『上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城。』昨日以「大陸若對台灣發起攻擊，分分鐘就可拿下無長住居民的東引島、遠在南海的東沙群島和台灣海峽中的澎湖列島，對台灣產生震懾作用。」應對兩岸情勢發展，想必您認定黨中央伐謀、伐交與伐兵等策略都已失敗，所以才會出此下策囉？

其次，要作戰情報必須精準，東引島有無經常居住民眾，這個是常識檔次基本資訊，還不必進行情蒐就可掌握，假若這都搞不清楚，打起仗來，這可不就是盲人騎瞎馬，開著戰車不知亂衝到何處嗎？當過裝甲兵的不讀熟兵要地誌資料，絕對不會胡亂遂行戰場機動，這個基本原則應當理解吧？

您是否想過您嘴臉與高聲叫囂「三月亡華」的日本軍閥有何差異？結果抗戰打了多久，最後日本下場如何？假若您認為臺灣這個島對中國的價值，遠高於這島上臺灣人對於中國的價值，那您他媽的跟日本鬼子有啥個差別？孟子離婁：桀紂之失天下也，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道：得其民，斯得天下矣；得其民有道：得其心，斯得民矣；得其心有道：所欲與之聚之，所惡勿施爾也。」在大陸追求中華民族復興時刻，拜託您也去讀點古書，認識點中華文化戰略思想好不好？

我們會認真思考大陸真正代表政策的發言內容，我們也嚴肅檢視各個黨政文件所作承諾，我們更會觀其言察其行是否一致。大陸對於日本政府政策走向會有疑慮，這是因為有些追求軍國主義右翼份子胡亂放話。同樣地為何大陸黨中央不斷表示「和平統一」，但在臺灣這邊無法取信於人，就是因為像您老兄不斷喊打喊殺所致。

我承認我們這邊亦非完美，政治人物反覆抵賴撕毀承諾，這也讓大陸對臺灣不敢信任，這個是我們確實並不可取，但我不會賴到大陸身上。所以您要是覺得臺灣不將大陸當同胞，您應當要提醒大陸去反省，對臺政策何處還要努力。如此氣極敗壞地喊打喊殺，然後放話說彈指之間就可以打下那裡，難道您是認為當年您的前輩將領無能，沒有在「分分鐘」就底定戰果嗎？

最後，您上次放話說，兩岸開戰個吧星期，共軍就可以在臺北街角喝凍頂烏龍茶，我提醒您臺北街頭上，大家是點杯珍珠奶茶，而不是在街邊喝凍頂烏龍茶，不知道經過一年，您有沒有去真正體驗下珍珠奶茶？大陸來臺朋友這麼多，您倒也是多去打聽打聽行情嘛！您還記得「沒有調查就沒有發言權」這句話吧？

當年黨中央真是不識貨，沒有拔擢您主持軍事攻臺，害得您要憋個一年才找到這個舞臺放個話，我十分同情您的落寞心情！

謝謝大陸朋友提供照片，看起來您氣色不錯，應當經得起我這篇實在話，不至於產生健康意外！

(中時 )