巴西總統波索納洛今天表示，他錯了，他昨天不應說一名記者有「同性戀的臉孔」。波索納洛因為失言，遭巴西媒體指責缺乏擔任總統所應有的體統。

根據巴西新聞網站G1報導，這位極右派的總統在首都巴西利亞（Brasilia）官邸對媒體說：「我錯了，我不應該這樣說。」

波索納洛（Jair Bolsonaro）是出了名的口無遮攔。他擔任聯邦參議員的長子佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）被控在出任區域代表期間涉嫌洗錢而遭調查，昨天記者提問相關問題時，波索納洛一時失言。

在這名記者逼問下，波索納洛顯得心煩意亂地衝口回答：「你有張同性戀的臉孔，但那不意味我將指控你是名同性戀者。」

波索納洛的談話，雖獲一些支持者歡迎，但在媒體間引發激烈反應。

巴西新聞調查協會（Brazilian Association of Investigative Journalism, ABRAJI）指責波索納洛這位多次發言批評媒體的總統，「對記者發動精神騷擾」說記者的工作「是民主的根本」。

巴西大報「聖保羅州報」（O Estado de S.Paulo）今天社論指出，波索納洛缺乏「職位上所必要的禮儀體統」。

(中央社)