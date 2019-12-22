1名罹患思覺失調症的男子，因在台大醫院診療病情未好轉，竟遷怒當年的女性住院醫師，佯裝外送員送包裹約出女醫後，竟在醫院門口持水果刀脅迫她喝下摻有抗鬱劑藥物之礦泉水，幸經路人經過，女醫奪刀求救，男子被警方逮捕。台北地院依違反《醫療法》判處男子徒刑3月，緩刑5年，命男子在緩刑期間須遠離女醫至少50公尺，禁止對女醫實施身體或精神上不法侵害、騷擾、跟蹤行為。

判決指出，該男子長年患有重度憂鬱、疑似潛伏性思覺失調等身心症狀，曾在台大醫院精神科住院治療多年，去年才出院，但男子出院1年半後，因自身病症未能痊癒，竟對曾經短暫照顧他的女性住院醫師心生不滿。

今年7月14日中午，男子前往台大醫院，佯裝為送貨員打電話給女醫，以交付包裹為藉口，約女醫在院區門口取貨，女醫因上班看診，要求包裹留置收發室即可，但男子堅持女醫須親收包裹。

女醫到院區門口後，男子即拿出預藏的水果刀，女醫唯恐趙持刀傷人，抓住男子持刀之左手，但男子右手拿出1瓶摻有抗鬱劑藥物的礦泉水，向女醫恫稱：「如果不想受傷的話，乖乖喝下這瓶水」。

當時幸好有路人經過，趨前查看，女醫高聲呼救，趁男子分心而奪下水果刀交由路人，跑至台大醫院西址院區駐衛警辦公室求救，警方據報後逮捕男子。

台北地院審酌男子認罪，亦已定期到醫院看診服藥控制病情，希望取得對方諒解，但因女醫拒絕再與男子見面，並請求法官勿讓男子接近她或台大醫院，北院判處男子徒刑3月，緩刑5年，命他在緩刑期間須遠離女醫至少50公尺，禁止對她實施身體或精神上不法侵害、騷擾、跟蹤行為，若違反規定，就撤銷緩刑。

★精神不是病，請勿自行停藥，中時電子報關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995

(中時 )