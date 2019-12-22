來自烏茲別克、目前為義大皇家飯店資深廚師的涂貝克，因為從小喜愛影星李小龍，所以來台學習中文及就讀廚藝系。在台生活超過10年的涂貝克感謝求學期間台灣提供各項資源協助，讓他畢業後，讓以留在台灣工作。

為協助來台就學的僑外生畢業後順利在臺就職，留住優秀國際人才，教育部辦理僑外生就業講座，分別於11月27日在台科大、11月29日在中興大學，以及12月3日在高雄義守大學，吸引來自50所大學約200名僑外生參與。

講座邀請勞動部勞動力發展署代表說明僑外生留台工作評點制規定，讓有意留台工作的學生更清楚瞭解工作許可申辦流程，現場及線上問答熱絡。同時，為回應僑外生需求，聚焦履歷撰寫及面試技巧，也邀請輔導學生就業經驗豐富的大學教授及企業人力資源主管專題演講，說明學生求職常見的問題。

今年3場講座邀請到7位來自美國、香港、馬來西亞、烏茲別克等國家地區的學長姐分享在臺求職就業經驗。來自馬來西亞、畢業於輔仁大學新聞傳播系所的楊冠義有感於多數在臺僑外生不熟悉留臺工作規定，特別創立臉書社團分享畢業留臺工作各項文件申辦資訊。他認為，透過就業講座的活動可讓同學更清楚各項規定，提早為求職做準備。

為增進與來臺留學的外籍校友互動交流，瞭解校友們畢業後就業動向，教育部在107年成立SIT (Study in Taiwan)人才資料庫計晝，建置留台校友資訊平台（TAD），鼓勵應屆畢業生及留台校友加入資料庫。

教育部會透過網站及英文電子報公告重要教育活動、政策及國內徵才資訊，辦理全球留台傑出校友獎選拔及就業講座等活動，協助僑外生畢業後求職，並持續加強聯繫，期盼這些熟稔台灣及其母國文化的優秀人才可以為我企業所用，成為我企業布局海內外的重要人力資源。

(中時 )