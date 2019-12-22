有網友認為，高雄是真的很多年輕人翻盤不投韓，「這是一件事實」。但只要高雄的票不要跟上次市長選舉得票率落差太大，韓還是有機會當選。(擷取自韓國瑜後援會)

罷韓大遊行昨登場，參與群眾高喊「光復高雄，重返榮耀」、「韓國瑜下台」。有網友貼出數張罷韓現場人不少的畫面，並感到憂心。對此，有名網友說年輕人翻盤不投韓是事實，只要高雄的票不要跟上次市長選舉得票率有懸殊，韓國瑜還是有機會。

昨支持罷韓的群眾從上午就陸續前往出發地文化中心，文化中心前的五福路口從上午9時就陸續有人潮；許多民眾身穿黑衣或貼上「光復高雄」貼紙，並高舉「罷免韓國瑜」旗子與標語。發起人尹立在終點快結束前，聲稱遊行共有50萬人走出來，訴求就是希望韓國瑜趕快離開高雄。

有名網友在臉書社團「韓國瑜後援會」貼出五張罷韓現場的照片，並表示從敵營看到罷韓的影片，並截圖下來。她發現參與的人好像不少，直呼「如果是真的令人有點擔心」。

對此，有網友認為，高雄是真的很多年輕人翻盤不投韓，「這是一件事實」。不過該網友認為，只要高雄的票不要跟上次市長選舉得票率有太多的懸殊，韓國瑜是有很大的機會當上總統。

也有許多網友表示「這是集結時的照片，只要3萬人就可以拍出這樣的效果」、「如果是五十萬人，怎可能八分鐘人散」、「不要擔心，真的假不了」、「相信自己所專一支持的候選人就好」、「一邊用動員來的，一邊自動自發差別在這」、「為何要說成敵營，不要對立，理性對待，堅持到最後支持韓國瑜」。

(中時電子報)