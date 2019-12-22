本周事業運前三名:

1.鼠

工作:本周運勢旺旺旺，為第一名。聲勢浩大的一周。工作業務忙到不可開交，應酬也多，錢財收入更是可觀，羨煞旁人。

1.豬

工作:本周運勢突然翻紅，同為第一名。工作，休閒如魚得水的一周。職場上有貴人出現來幫忙指導。

2.羊

工作:本周運勢繼續攀升，掌聲鼓勵得到第二名。工作上要切實把握時機，努力衝一波，並考慮多元多方向發展。

2.狗

工作:本周運勢轉強，好運連連，同為第二名。危機也是轉機，老天爺關了這扇門，一定會開啟另一扇窗。

3.蛇

工作:本周運勢小吉，為第三名。雖然沒有前幾周呼風喚雨，但是工作上的順利與信心態度，仍是相當厚實的。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.鼠

財運:本周財庫滿盈，該收的錢一次到位，確實很開心。妥善安排明年的預算計劃，也該好好的放鬆一下，犒賞自己。

2.豬

財運:突然來的案子，突然收到已經放棄回收的股金，沒想到在本周都發生了。幸運的程度讓人羨慕，讓你真實感受有錢才有安全感。

3.羊

財運:本周財運旺旺，年底終於有了偏財收入，是你沒有想像到的。原來日積月累豐富的人脈關係，就是最好的錢脈關係。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.鼠

愛情:愛情運燦爛奪目的一周，聖誕節的歡樂活動，帶來了生活不同的樂趣，無論已婚，未婚的都盡情享受。

2.豬

愛情: 愛情運很好的一周，與另一半感情穩定，想規劃短期國外旅遊，避開蜂擁的假期人潮，享受單純的兩人世界。

3.虎

愛情:本周有愛情小桃花，在聖誕節熱鬧的場合中，遇見欣賞的對象，小鹿亂撞的心情，想與她有深入交往。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.牛

健康:健康運不錯，身體一臃腫，你一定會忌口，努力運動消耗卡路里。希望時時刻刻保持最佳狀態。

2.羊

健康:本周健康運不錯，但是體重非常容易飆升，小心過油過甜的食物，冬天要減肥確實不容易，需要很大的毅力。

3.猴

健康:健康運勢還好，持續性的中醫理療，期待過了今年之後身體健康更佳，目前的疼痛過程都要忍受。

圖/中國時報提供

(中時 )