70年代以「歌林之星」歌唱比賽冠軍身分出道的女星蕭孋珠，有別於一般女歌手常唱溫婉情歌，擁有豪邁嗓音的她因唱武俠連續劇主題曲及愛國歌曲而聞名，1977年為三台聯播劇《風雨生信心》演唱同名主題曲，是她最為人所熟知的代表作，而她婚後即為家庭退出演藝圈，直到近日一次巧遇，讓64歲的蕭孋珠近況曝光，讓人相當驚喜。

向娃驚喜貼出跟圈內朋友的同框照，也曝光了蕭孋珠(中)的現況。(翻攝自向娃臉書)

擁有「番茄姑娘」親切暱稱的蕭孋珠，在事業如日中天之際，1990年與愛情長跑的孫源德結婚，之後引退定居新加坡，沒想到日前資深藝人向娃竟在臉書貼出私下聚會照，不僅她與況明潔同框，兩人之間赫見蕭孋珠入鏡。

向娃開心表示：「好巧！約蕃茄姑娘蕭孋珠喝下午茶，巧遇城市少女況明潔」，還爆料況明潔跟蕭孋珠出門超放鬆，直接素顏上陣，但一個53歲一個64歲，氣色仍紅潤水嫩，狀態保持得相當好，尤其蕭孋珠已經離開娛樂圈這麼久，然巨星丰采依舊，讓人嘖嘖稱奇。

(中時電子報)