看到「字母哥」阿提托康波先前帶領公鹿111比104擊退「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，《TNT》球評「俠客」歐尼爾認為，字母哥正式向詹皇發出退位宣言，如今NBA第一人身分已落到字母哥口袋內，也代表世代交替的日子來臨！

「阿提托康波就像在說，你是這個聯盟的國王很長一段時間了，現在是屬於我的聯盟，」歐尼爾表示，「阿提托康波現在已經打得很出色，我們不喜歡看他投三分球，但如果你一場比賽可以投進5顆三分球，那樣的話我們也無話可說。」

在那場東、西區龍頭對決，詹姆斯雖拿21分、12籃板及11助攻的大三元，卻比不上阿提托康波34分、11籃板及7助攻，更投進生涯新高5顆三分球優異表現，問題是詹皇今天才被爆出，那場比賽帶傷上陣，並非拿出真正實力應戰。

起碼這場龍頭大戰，創下自從本季湖人遭遇快艇開幕戰以來的最佳收視數字，平均收視率來到1.7，平均收視人數也有280萬，算替NBA本季低迷已久的收視率打了強心針，畢竟跟上季同期相比，《ESPN》收視率下滑20％，《TNT》更跌了23％。

(中時 )