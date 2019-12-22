微波爐是個超級方便的工具，很多人都愛用，但卻不是每個東西都可以放入微波爐加熱！因此健康網站也特別整理出5大錯誤行為，告訴大家這些事情千萬別做，不要貪圖方便就忘了安全和健康。

方便又省時的微波爐，擄獲不少忙碌的現代人，不過使用微波爐卻有幾個NG行為要避免，根據健康網站《Prevention》也整理出幾個使用微波爐常見的錯誤行為，做錯可能賠上健康、錢還造成危險。

NG行為1： 微波這些食物

帶殼雞蛋、 部分水果和辣椒是不可以微波的，因為微波爐是利用食物中的水分子摩擦產生熱能加熱食物，而蛋白與蛋黃的含水量較高，加熱後很有可能導致雞蛋爆開；而水果的含水量較高，直接整顆加熱也可能發生像雞蛋的慘劇；而辣椒加熱後可能會散發出化學物質，讓你的眼睛超痛。

除此之外，也不建議微波生肉，因為可能無法保證能殺死細菌，因此建議可以運用微波爐解凍肉品後，再用其他烹飪方式將肉類煮熟，才更安全。

NG行為2： 微波不拆保鮮膜

許多人會微波隔夜飯來吃，但要記得先將保鮮膜移除，以免塑化劑溶出，省錢卻賠上健康。

NG行為3：微波紙製餐盒

外帶食物常見的紙製容器，像是，自助餐盒、咖啡杯等，內層可能塗有塑膠膜，這樣直接加熱可能會導致塑化劑溶出；其他像是牛皮紙袋的產品也不建議微波，因為高溫可能會導致起火燃燒。

NG行為4：微波金屬物質

不可以微波鐵餐盒這個事情大家都知道，因為微波含有金屬物質的東西，會產生電流，導致短路、起火和爆炸的情形，因此要特別注意，而像是鋁箔紙、或含有金屬裝飾品的東西，也別再送入微波爐了。

NG行為5：空轉微波爐

有時候可能調5分鐘，然後中途就把微波爐打開拿出食物了，這時候也要記得把微波爐時間歸零，空轉微波爐會導致磁電管吸收微波和熱，最後可能發生爆炸災難，所以不想砸錢重買的人，請務必注意。

(中時電子報)