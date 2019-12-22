聖誕節就快到了，許多美國家庭會購置真的聖誕樹，並在上頭妝點喜歡的吊飾、花樣，喬治亞州一戶家庭因為太喜歡貓頭鷹，在樹上掛上許多貓頭鷹吊飾，沒想到其中一個吊飾竟會擺頭眨眼，原來聖誕樹上躲了隻真貓頭鷹。

美國喬治亞州一戶人家買聖誕樹準備過節，沒想到上頭躲了一隻真的貓頭鷹。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，12日居住在喬治亞州（Georgia）的凱蒂（Katie McBride Newm）和她2名孩子印蒂亞（India）和傑克（Jack）剛吃完晚餐，10歲的印蒂亞在整理餐桌時突然驚叫一聲「天啊！」，之後變得非常歇斯底里，她跑到廚房對著凱蒂大叫，「媽媽，聖誕樹上的吊飾嚇到我了」，然後放聲大哭。

凱蒂說他們家超愛貓頭鷹，因此聖誕樹上裝了十多隻貓頭鷹吊飾，她原本以為只是其中一隻的模樣嚇到女兒，當她仔細檢查是哪一隻以安撫印蒂亞時，一隻貓頭鷹吊飾突然轉過頭、雙眼直直地瞪著她，她才驚覺，「噢天啊，是真的貓頭鷹耶」，此時印蒂亞早就跑到另一間房間，再度放聲大哭。

凱蒂說，她和先生比利（Billy）是在上個月感恩節過後從一家店裡買下這棵聖誕樹，他們起初懷疑是貓頭鷹自行從外面飛進家裡棲息，當天晚上他們讓家中門戶大開，希望貓頭鷹會自行離去，沒想到隔天還在，因此他們又找來了非營利環境組織「Chattahoochee Nature Center」幫忙想對策，最終工作人員抓住了貓頭鷹，他們建議凱蒂和比利將貓頭鷹放在箱子裡，待夜晚時再放到院子裡放生，貓頭鷹這才順利飛走。

比利說，貓頭鷹看起來非常瘦，因此推測樹買來當時牠就已經在上面了，擔心牠營養不良，還特別放了生雞肉在樹上讓牠吃。

(中時電子報)