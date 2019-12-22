挺罷韓遊行昨天分別在高雄登場，雙方都喊出超過30萬人。民進黨也有許多黨公職人員到罷韓場聲援，其中高雄市議員陳致中就憤怒表示，他看完挺韓大遊行，「韓國瑜連挺自己的遊行都不敢下去走，叫支持者出來，自己卻快閃去搭高鐵，真的很誇張」。

陳致中今(22日)在臉書PO文，對挺罷韓遊行表達了個人觀察，對於罷韓大遊行，陳致中認為，「這是一場氣氛歡樂、感動有意義的遊行，致中在保衛台灣隊走完全程，看到許多男女年輕朋友的臉孔、看到無數全家總動員扶老攜幼。經過好幾所學校，一放學，還穿著制服的同學無縫接軌揪伴加入遊行的隊伍中，這個遊行不是為了對抗某一個人，那樣太偏狹，而是真心覺得不能把這座城市搞成醜小鴨」。

對於挺韓大遊行，陳致中不滿開嗆韓國瑜，「你夠了！一年來大家被欺負到凍袂條。你很會講，但做的跟講的都不一樣，連市長都不認真做，落跑這一點難原諒！硬要開一堆唬爛政見，連挺自己的遊行都不敢下去走，叫支持者出來，自己卻快閃去搭高鐵，真的很誇張！」。

最後，陳致中更呼籲國人和高雄市民，「我們還有選票，還有罷免的權利，讓胡作非為、死不悔改的政客」，「浹肌淪髓」，真正體會ㄧ次「人民的力量卡大天」！

(中時電子報)