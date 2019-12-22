昨（21）日挺韓、罷韓遊行短兵相接，國民黨「南方崛起榮光再現、高雄週年慶大遊行」宣布現場湧進35萬人，張善政、朱立倫、顏清標等藍營人士也都到場力挺，不過卻未見韓國瑜夫人身影，也引發外界聯想。

挺韓大遊行昨日登場，考量安全問題，韓國瑜沒有加入大遊行，但上台領唱《隱形的翅膀》也掀起另一波高潮，但從頭到尾都沒有看見夫人李佳芬的身影，也讓人猜想，是不是為了先前爆發的「新莊王小姐」事件還在生氣。

對此，在節目《台灣最前線》中，民進黨台北市議員簡舒培提到，韓國瑜一直以來都營造家庭和諧的形象，也經常可以看到李佳芬與韓國瑜同台的畫面，對於這次李佳芬沒有出席挺韓大遊行感到相當訝異。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之解釋，雖然自己並不了解為何李佳芬沒有到場，但覺得大家都太愛聯想，李佳芬沒有出席遊行「可能有100個原因」，也強調韓國瑜和王小姐是投資關係，僅是牌咖，撇清小三說。

事實上，當日上午李佳芬代夫出征，應邀到台南市祀典大天后宮獻金花，對於被媒體問到韓國瑜選情，則笑而不答。

(中時電子報)