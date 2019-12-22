陳昕葳媽媽澄清自己是「中國台灣人」。(圖／翻攝自微博)

大陸唱片、經紀公司「樂華娛樂」旗下一名台籍練習生，近日因為高顏值仙氣外貌爆紅，還沒出道就有20多個粉絲後援站，不過人紅是非多，因為媽媽2014年的臉書貼文，被陸網友認定「台獨」，儘管事後媽媽火速發文澄清，仍有網民不買帳揚言抵制。

這名高顏值台籍練習生陳昕葳，外型甜美又帶空靈氣質，被形容是孟美岐、程瀟綜合體，還未出道「殺人美貌」就受到高度關注，沒想到前景看好的她，卻被網友翻出媽媽2014臉書貼文，在去海南島旅行前，寫下「出國」兩字，被大陸網友指控其「台獨」。

之後陳昕葳媽媽趕緊在臉書表態，以簡體字發文「我的祖籍是福建，也是廈門同安人的媳婦，我們是中國台灣人，我們為自己是中國人而感到驕傲」，雖然此舉有部分網友認可，但也有部分網友不買帳，「還沒出道就翻車」、「來賺錢就說是中國人，滾吧」、「長得再好看人不行也沒用」。

(中時電子報)