獨派團體羅姓成員、台灣學生聯合會黃姓成員，今年9月跑到香港經濟貿易文化辦事處所在的辦公大樓，用麥克風發表「反送中」言論，滋擾該棟大樓辦公、洽公人員，警方將羅、黃2人依《社維法》送辦，台北地院認為2人陳情屬言論自由範疇，且2人在大樓停留時間短暫，干擾程度非鉅，不構成《社維法》處罰要件，裁定不罰。

警方調查，今年9月 2日上午，羅、黃2人到香港經濟貿易文化辦事處所在的辦公大樓內，使用麥克風發表反送中言論，滋擾大樓內辦公人員及洽公人員，妨礙大樓內安寧，依《社會秩序維護法》藉端滋擾公共場所，移送台北地院簡易處裁罰。

羅、黃供稱，他們是不滿香港政府逮捕港生，到香港經濟貿易文化辦事處表達抗議，不知道喇叭聲音有多大，播放出來後發現可能會影響大樓安寧，所以沒有待很久就離開現場。

法官認為，2人到大樓陳情，表達個人理念，屬言論自由範疇，且依據大樓監視器畫面顯示，2人進入大樓至離開，約為1分鐘，影響干擾他人非鉅，未達《社維法》藉端滋擾公共場所構成要件之程度，因此裁定2人不罰。

(中時 )