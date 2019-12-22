副總統陳建仁（右）與民進黨副總統候選人賴清德（左）拉抬民進黨雙北立委選情。(鄧博仁攝)

副總統陳建仁（右）22日坐上立委參選人的車隊掃街拜票，拉抬民進黨雙北立委選情，喊著「台灣要贏，雙北同行」。(鄧博仁攝)

民進黨副總統候選人賴清德（左）22日坐上立委參選人的車隊掃街拜票，拉抬民進黨雙北立委選情，喊著「台灣要贏，雙北同行」。(鄧博仁攝)

副總統陳建仁（左四）今天與民進黨副總統候選人賴清德（左三）合體，拉抬民進黨雙北立委選情。（崔慈悌攝）

2020選戰進入倒數，副總統陳建仁今天與民進黨副總統候選人賴清德合體召開記者會，拉抬民進黨雙北立委選情，兩人分別坐上候選人的車隊掃街拜票，並喊出「台灣要贏，雙北同行」，呼籲用選票守護台灣的民主、主權，和2300萬人生活的幸福美滿。

陳建仁和賴清德今天上午陪同民進黨立委候選人阮昭雄、謝佩芬、許淑華、江永昌、蔡沐霖、張銘祐等人，在台北市立動物園前人行道召開記者會。

陳建仁指出，動物園是充滿快樂歡笑的地方，每次參觀過的小朋友回到家，對於未來都是充滿了無限的希望跟想像，他希望選舉也要像參觀動物園一樣，讓每一位選民在選舉後，對於台灣的未來，對自己的未來都能充滿了希望和想像，也希望台灣能夠更好，自己的未來能夠更幸福、更美滿。

他強調，能夠在未來帶給人民幸福美滿的就是蔡英文總統和賴清德副總統，跟我們整個行政團隊的成員，每一位候選人都把這些當作是自己的責任。大家要以無比的信心，一起快樂的出航，來守護台灣的民主、守護台灣的主權，讓2300萬人的生活都能夠幸福美滿。

陳建仁強調，2020台灣要贏，絕對不是選舉口號，而是對台灣莊嚴的責任，「台灣要贏，雙北同行」，不只是今天掃街代號而是代表必勝的決心，「雙北贏，台灣就贏，台灣要贏，雙北一定要同行」，呼籲一起並肩作戰，迎接雙北勝利。

賴清德也表示，今天是冬至，在台灣家家戶戶都會吃湯圓，祈求闔家平安順利，在政治的工作目標上面，也是希望經由工作打拚，讓台灣國人能夠安居樂業，台灣要贏，最重要的目標也是在此。

他說，今天他跟陳建仁兩個人在雙北，進行台灣有史以來第一場的雙副雙北同行的競選活動。目標是希望能夠贏得雙北民眾的支持。因為雙北在地理位置上不僅僅是在台灣頭，人口也最重要，在過去台灣的發展史上扮演著舉足輕重的角色。

賴清德強調，今天他和陳建仁一個現任副總統，一個是候選人，選擇在雙北首先同行，目的就是希望共同努力來守護台灣，如果雙北贏，台灣一定可以贏，也可以捍衛我們的主權，維護我們民主。民進黨所提名的候選人都非常優秀，雙北贏，民進黨立委一定可以過半。兩人隨後也分別坐上車隊，陪同立委候選人掃街拜票。

(中時 )