國立大學的碩士論文也有問題？繼私立中州科大、建國科大以後，國立的海洋大學航運管理所、彰師大會計所碩論分別出現美甲、風水等題目，教育部對此表示，將請專家檢視，一旦學生論文與系所核心能力無關，可處以停招。

國立海大航運管理所被發現有「美甲消費者顧客忠誠度之研究」、「新北市老街的懷舊行銷」、「北北基地區農會經營績效」等論文，被質疑與「航運管理」無關。不過海大的回應是，企管題目包山包海，這些論文並未偏離專業。

彰師大會計系的碩士論文也出現「地理風水運用科學堪輿探討居住環境」，但學校說，會計系EMBA開設的課程中，有探討孫子兵法與易經的管理哲學在企業管理的應用，因此，討論科學堪輿的論文符合系所核心能力。

至於之前爆出爭議的中州科大，則是機械所6成碩士論文寫命理和夜市等，已被教育部處以109學年停招。至於之後傳出有問題的建國科大機電光系統研究所、海洋大學航運所及彰師大會計所，他們學生發表的論文題材也都很廣泛，被質疑偏離專業，教育部將進行調查。

建國科大機電光系統研究所97至101學年出現「彰化市觀光夜市設置之探討」、「學習環境與學習態度相關之研究」、「餐飲服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究 - 以千葉火鍋為例」等疑與系所專業無關的題目。

建國科大表示，97至101學年間，全校只有機電光系統研究所，學校決定以「母雞帶小雞」方式，逐步發展出其他研究所，因此當時就在機電光系統研究所下設科技管理組，主要由工管系老師來授課，學生發表的論文與夜市、餐飲有關，是當時科技管理組學生所寫，沒有偏離核心能力。

對於管理領域研究所學生所發表的論文這麼包山包海，教育部除邀集該系所所屬領域學者專家檢視外，會責成學校循校內相關程序與機制，審查有無偏離專業領域之情事。

教育部表示，為維護學生受教權益，如學校教學品質與論文把關機制確有嚴重缺失，教育部會依相關規定嚴懲，如將該系所停招、減招或扣減學校獎補助款。另教育部會將學校論文品質管控機制列入後續新增系所、招生總量及相關補助案之重要參考依據。

(中時 )