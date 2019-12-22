國防部軍事情報局林姓少校監察官，去年漢光演習期間與同袍的徐姓妻子同遊日本，2人還睡同房，林妻因此一狀告上法院，向2人求償60萬元，同時協議離婚。今年8月本案在高院大逆轉，合議庭認為，沒有證據可證明林男跟同事老婆有侵害到林妻的配偶權，林妻求償無理全案定讞。

而前岳母不但向總統府陳情，還上電視、上臉書社團《爆料公社》發文爆料，林男提告求償80萬，不過橋頭地院判免陪，上訴高雄高分院維持原判，可上訴。

林姓夫婦結婚4年多，丈夫跟徐女的先生都是現役軍人，彼此都熟識，去年6月間，林妻無意間發現徐女PO在臉書的日本遊行程，跟丈夫去日本旅遊時相似，覺得有異狀，於是請託徵信社和親友幫忙蒐證，結果發現丈夫竟然跟徐女跟團赴日本遊玩，甚至住在一間房，還牽手親密同行，林妻為此身心受創，向法院提告。

對此，林姓幹員否認有婚外情。徐女則說，丈夫因「漢光演習」不能去，是旅行社疏失，才會誤將2人資料打在一起，由於滿團無單人房，才同住一房不同床，強調與林男是普通朋友。

徐女丈夫則表示，當初報名只有她們夫婦，林男是另外報名，後來是自己因為演習不能去，又不能退費，覺得與林男的交情，2人同睡一房「很正常」。

旅行社陳姓業務員出庭時則指稱，徐女原本說她與同事4人報名，後來僅繳交2人費用，曾要求1人1房間，後因要補房間差價就作罷，而2人同房是經過徐女同意。

法院調查，徐夫先稱被告2人到日本後，始知同睡一房，後又改口說出團前就知道，前後不一，可見，徐夫證詞明顯偏袒被告，無法採信。此外，被告等2人出遊，均由徐女1人負責報名、繳款、交付2人護照，她所辯其夫知情等證詞均不可採，且被告2人都知對方已婚，出遊卻睡同房，審酌後判決林男與徐女須賠償20萬元，但8月高院審理後卻大逆轉，判決林員不需賠償。

但林員認為前岳母不但向總統府檢舉，還將其照片po上網路社團爆料，認為自己名譽受損而隊前岳母提告並求償80萬，高雄高分院認為前岳母並非惡意栽贓，也認定林員行為與正常社會禮俗不符，因此判決前岳母不需賠償，仍可上訴。

(中時電子報)