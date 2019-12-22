過去3天接連襲擊西班牙與葡萄牙的兩個強大風暴，造成至少8人喪命，並帶來大範圍的洪澇與災損。

在西班牙安達魯西亞自治區（Andalusia），緊急服務機構發言人表示，南部維爾瓦省（Huelva）找到一名風帆衝浪者遺體，格拉納達（Granada）則傳出另一名男性駕車硬闖暴漲的河流而喪命。

在馬德里，一女性昨天在市中心遭強風吹落的石磚砸傷，今天傷重不治。

路透社報導，風暴法比安（Storm Fabien）今天到來，為當地帶來新一輪強風及暴雨，而伊比利半島（Iberian peninsula）18日才剛遭風暴艾爾莎（Storm Elsa）肆虐。

西班牙民防局表示，最新的鋒面可能為西班牙西北部大西洋沿岸，帶來時速140公里的強風和9公尺高的巨浪。

然而，整個半島都能感受到風暴的威力。

政府發言人表示，阿斯圖里亞斯（Asturias）昨天一人因山崩喪命，加利西亞（Galicia）有一人遭倒塌石牆壓死，卡斯提亞-萊昂（Castile and Leon）有一人遭洪水沖走。

而在葡萄牙，有關官員表示，里斯本附近的蒙蒂約（Montijo）19日有大樹壓倒在卡車上，造成一人死亡；北部的代雷堡（Castro Daire）也傳出有一人因房屋坍塌而喪命。

葡萄牙民防當局今天表示，大雨及強風吹倒樹木、引發洪患，並重創基礎建設。

葡國的路沙新聞社（Lusa）表示，因為河水水位上升，中部有超過250人今天撤離家園。

全國規模最大的葡萄牙電力公司（EDP）昨天表示，因為風暴破壞，數以萬計民眾無電可用。

(中央社)