「綜藝大姊大」張小燕曾主持過的代表作之一《百萬小學堂》，讓觀眾見識到台灣下一代孩子的強大實力，其中特別讓人印象深刻的，莫過於節目班底兼霸主「小西瓜」廖書嫺，小小年紀卻展現穩健的答題風格，至今仍讓眾人念念不忘，而時間過得很快，小西瓜昨近況被曝光，已是大學生的她，表現相當驚人！

距離《百萬小學堂》熄燈，已經5年時間過去，而節目霸主「小西瓜」廖書嫻最近一次登上媒體，是前年她成為考生，考出74級分、再度證明是貨真價實的學霸無誤，而上大學後的小西瓜，是什麼樣的光景？愛爾達體育主播魏楚育，昨在臉書po文，曝光了小西瓜的女大生生活。

魏楚育在臉書po文，突然提起了《百萬小學堂》的班底小西瓜，曝光她上了大學之後仍是學霸，且「讀中醫系又打羽球校隊，能文能武啊！」，表示如今想到小西瓜，腦海中自動浮現「選我選我選我」的畫面，還開玩笑說自己「也看小學堂長大的說」，結果慘被網友吐槽「原來魏楚育是ELTA張小燕啊」。

(中時電子報)