老鷹雖在22日作客以112比122不敵籃網，即將年滿43歲的老鷹替補後衛卡特，生涯例行賽出賽場次仍然來到1505場，正式超越爵士傳奇控衛史塔克頓獨居史上第4，就連「小飛俠」布萊恩都帶女兒吉雅娜到場，賽後也跟卡特擁抱祝賀！

明年1月26日將滿43歲的卡特，預計將在打完本季之後宣告退役，唯一美中不足的是，卡特22日替補只打8分鐘，3投0中，得分掛蛋，只抓到1籃板，並未替老鷹帶來實質上的幫助，只是生涯出賽場次來到史上第4的成就仍很驚人。

在NBA歷史例行賽出賽場次最多的球員，是塞爾提克傳奇球星「酋長」派瑞許的1611場，排在第2的是湖人傳奇球星「天勾」賈霸的1560場，就算卡特本季剩餘52場全勤，恐怕也追趕不上，卻有機會超越史上第3的諾維茲基(1522)。

布萊恩除了帶著吉雅娜來到紐約觀戰，親自祝賀卡特達到生涯里程碑，更在比賽過程中展現父愛，畢竟吉雅娜也是女籃球員，布萊恩很有耐心地解說場上的戰術走位，吉雅娜也認真回應頻頻點頭，看來布萊恩真的想把一身本領全都傳授。

(中時 )