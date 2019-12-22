課上到一半，一名學生憤怒地倏然站起，甩門而去，留下上一臉錯愕的李乙蘭。嘉義縣興中國小老師李乙蘭，被這種被閃避不及的挑戰弄得遍體鱗傷，但她在「惡地上栽種玫瑰」，協助特教生找到自己的價值。

小時候李乙蘭所看到的老師，是一份悠然的職業，但當她20年前從新竹師院（今清華大學）特殊教育系畢業，進入職場任教才發現：「完全不是那麼回事」，在特殊教育領域，挑戰無所不在。

身心障礙類別多達13類，一個資源班20名學生中，或許便有20種以上不同的障礙，老師教學十分辛苦。「況且每個孩子都是不同的個體，老師必須依照每個人的能力與需求，量身設計出最適合他們的教材。」李乙蘭認為這些都是挑戰。

然而，仿若一名園丁，李乙蘭堅持在惡地上栽種玫瑰，「特教系的同學後來大多離開了特教職場，回到普通教育領域。」她不是不能走，是捨不得走，因為「如果連我也走了，這些孩子怎麼辦？」

強烈的愛與使命，把李乙蘭留在特教領域。然而光有愛心是不夠的，師院畢業後實際接觸特殊孩子，讓李乙蘭強烈意識到專業知識與能力不足，於是又進入嘉義大學特教研究所當起學生，不斷進修、強化專業知識，為的就是讓自己有足夠的力量，成為孩子的堅實翅膀。

李乙蘭認為，特教生的學業成績，或許無法與一般孩子相比，但不代表他注定失敗，如果只看到孩子不足之處，卻忽略他與生俱來的優勢能力，是相當可惜的；而特教老師的使命，便是發掘孩子優秀之處，然後加以放大、鼓勵，帶領他們看見另一個世界，發現自己的美好，找到存在的價值。

沒有園丁會在惡地上栽種玫瑰，除非他看見惡地的價值，嗅到玫瑰芬芳。李乙蘭是惡地玫瑰的栽植者、見證人，也是分享者，她的從師之路，因玫瑰而四溢芬芳。

(中時 )