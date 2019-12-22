台灣詐騙威力聲名遠播，成大一名印尼籍交換學生，透過手機想認識台灣女生，卻遭假援交詐騙，日前晚上6時許到東區自由路超商要匯遊戲點數，換取見台灣女孩一面，幸好店員機警報案，警方及時攔阻，救回他1000元的在台生活費。

22歲印尼籍男大生因為交換學生來台就讀成功大學，想認識台灣女孩當女友，將手機交給台籍友人操作，進入交友網站想認識台籍女子，立刻找到一個聲稱願意援交的女孩，條件是要到超商匯遊戲點數。

不知台灣詐騙猖獗，印尼籍男大生信以為真，日前傍晚跑到超商要匯款，他坦白的向店員明講，稱有台灣女孩要自己匯1000元遊戲點數，換取援交。

超商店員感覺有異狀，假稱匯款點數超過600元要通報公司，拖延時間，暗中通報警察，警方到場及時攔阻，保住印尼籍男大生的生活費。

受害的外籍男大生直呼不知道台灣詐騙威力無所不在，感謝警方勸導。轄區的台南市警一分局認為，過去外籍學生的受騙案件較少見，因應台灣月來越多的外籍人士來台求學、工作，呼籲提高警覺，小心被騙。

(中時 )