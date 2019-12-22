網紅劉宇（四叉貓）走遍國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合，經常在臉書與網友分享現場狀況。昨（21）日挺韓、罷韓大遊行，四叉貓也到場應援，不斷在臉書分享現場狀況。

四叉貓昨日一大早就出發參加挺韓大遊行，中午挺韓遊行喊出已湧進20萬人次，四叉貓則PO出現場照片，表示「但是凹子底公園整個塞滿也才10萬人，目前我估計現場三萬人（12：30）遊覽車還在載人，所以人數攀升中。」接著他又加入罷韓遊行隊伍，寫下「回到同溫層的感覺真好（滾動）」。

網友留言表示，「謝謝最可愛的鋼鐵韓粉現場直播」、「博愛路遊覽車真的超多的」，但有人則認為，從空拍圖來看現場人真的不少，韓國瑜的支持者還是相當可觀的。

其實先前四叉貓就曾到韓國瑜的各個造勢場合「數椅子」，遭網友罵「死肥豬」，要他別再出席韓國瑜的活動，「你做人小心點，我可不是嘴炮，拿錢砸死你，很簡單！來回機票+三萬美金而已」。不過四叉貓也幽默回應「慢著～三萬美金不要浪費！！！直接匯款給我，我保證在家乖該待到明年1/11為止」、「拜託拿錢砸死我！我超沒節操，有錢就是乾爹（滾動）」。

(中時電子報)