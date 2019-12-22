利物浦佛米諾(右)踢進致勝一球，佛朗明哥門將阻擋不及。（美聯社）

利物浦佛米諾進球之後慶祝過頭，被罰黃牌。（美聯社）

英超「紅軍」利物浦勇奪2019世俱盃(FIFA Club World Cup)冠軍，他們22日凌晨苦戰到延長賽，以1-0絕殺打敗巴西佛朗明哥。利物浦之前已拿下歐冠，加上世俱杯隊史首冠，挑戰成為「地表最強球隊」。

雙方激戰到第91分鐘，利物浦前鋒馬內(Sadio Mane)在禁區邊緣跌倒，裁判觀看VAR(影像助理)取消判罰，馬內也被嘲笑假摔。所幸利物浦前鋒佛米諾(Roberto Firmino)第99分鐘在門前接獲馬內的橫傳，晃過對方後衛踢進致命一擊！佛米諾其實是巴西人，進球之後他還因為興奮過度吞了黃牌。

利物浦在國際賽表現亮眼，遺憾是沒拿過自家英超的聯賽冠軍，不過他們目前在聯賽領先10分，登上今年的「耶誕冠軍」，很有機會一償夙願。

此外，利物浦剛以725萬英鎊挖來奧超24歲的日本球星南野拓実，總教練柯洛普(Jurgen Klopp)表示：「他馬上就能幫助球隊，還可期待長遠的發展，勝任包括邊翼在內的所有進攻位置。」南野先前效力奧地利聯賽薩爾斯堡紅牛，所以德語講得很好，轉隊後他要改練英語了。

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(中時電子報)