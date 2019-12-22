有網友表示，無論雙方各有多少人，昨天至少有超過50萬人，實際用雙腳走在高雄的道路上，體驗高雄的道路平不平。（擷取自洛杉基臉書）

罷韓大遊行昨登場，主辦方宣稱有50萬人響應，遊行隊伍沿途高舉寫著「光復高雄、保衛台灣」字樣的巨幅旗幟。未料，學者包正豪直指巨大布幕底下，基本上是空的，引來諸多議論。對此，自由作家洛杉基提及，大家討論布條底下「藏」多少人之餘，他看到的是平坦寬闊乾淨的大馬路。

罷韓、挺韓大遊行昨在不同路線登場，兩方共集結約85萬人走上街頭表達訴求，挺韓方「凍蒜聲」此起彼落；罷韓陣營則喊出遊行終點就是罷韓起點。罷韓方高舉巨大布幕，格外引發關注。包正豪卻點出，從電視台拍到的巨大布幕底下，基本是空的，反襯出挺韓隊伍擠滿街道，證實韓國瑜用蓋牌去拒絕假民調策略成功。

洛杉基在臉書指出，當所有人的眼光都集中在這條特大號綠色遮羞布地下究竟「藏」了多少人之餘，他看到的是不一樣的風景。洛杉基說他看到的是伴隨長布條，一望無際，平坦寬闊乾淨的大馬路！他直言，若馬路不平坦，到處都是坑疤，「這『幾十萬人』還能如此盲目地舉著長布條行進，而不擔心摔個狗吃屎嗎？」

網友則紛紛表示「無論雙方各有多少人，昨天至少有超過50萬人，實際用雙腳走在高雄的道路上，體驗高雄的道路，平不平」、「那條布的主要用途，就是擋住韓國瑜修的馬路」。洛杉基也在留言中諷刺表示在台北，絕對找不到這樣美麗平坦的寬闊大馬路。

(中時電子報)